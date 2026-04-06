В колледжах Пермского края обнаружили нарушения при поставках продуктов питания

В учебных заведениях Пермского края с начала 2026 года обнаружили нарушения в оформлении ветеринарных документов на продукты, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.
Так, в Чайковском медицинском колледже не погашены 64 документа на общую массу продукции 565,65 кг, среди которой колбасные изделия, свежемороженая рыба, молочная продукция, а также720 штук куриных яиц. В Пермском радиотехническом колледже имени А. С. Попова некорректно оформлены 9 документов на 111,86 кг аналогичной продукции и 360 яиц.
Из-за отсутствия сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, сотрудники четырех социально значимых учреждений Прикамья использовали ее, не проверив соответствие нормам.