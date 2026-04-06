Рейс Azur Air из Пхукета приземлился в Красноярске после большой задержки

«Злополучный» рейс авиакомпании Azur Air ZF 2972 из тайского Пхукета наконец прибыл в красноярский аэропорт. По данным онлайн-табло воздушной гавани, самолёт коснулся взлётно-посадочной полосы сегодня в 16:27 по местному времени. Это подтвердили в красноярском аэропорту.
Напомним, борт должен был вылететь из Красноярска ещё 3 апреля, однако вылет переносился несколько раз без внятных объяснений со стороны перевозчика. Вплоть до сегодняшнего утра 6 апреля рейс числился в статусе задержанного, точное время отправления указывалось 22.00.
В то же время на официальном сайте Azur Air на прошлой неделе появился отчёт о повышении регулярности полётов до 97,4% за период с 23 по 29 марта 2026 года. О проблемах, затронувших красноярское направление из Таиланда, в компании не сообщали ни разу.
Теперь, когда самолёт всё же приземлился в 16:27, остаётся открытым вопрос о причинах многодневной задержки — авиаперевозчик их до сих пор не раскрыл.