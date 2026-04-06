Беспрозванных распорядился проверить систему оповещения во всех торговых центрах Калининградской области

Глава региона считает, что есть недоработки.

Источник: Клопс.ru

Во всех торговых центрах Калининградской области проверят исправность системы оповещения и пожарной сигнализации. Такое распоряжение сделал глава региона Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 6 апреля, комментируя крупный пожар в ТЦ «Гиант».

«Для нас очень важно проверить работу систем пожаротушения, оповещения во всех торговых центрах. Я сам на месте был, когда мы анализировали и общались с охранниками, которые проводили эвакуацию. Есть вопросы, по которым нам надо поработать. Не отлажена работа до конца, а в этом смысле каждая секунда важна», — заявил Беспрозванных.

Одна из основных версий пожара в «Гианте» — ремонт, который проводился в здании.