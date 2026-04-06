Екатерина Мизулина сообщила о каналах с угрозами кстовским школам

В социальных сетях стали возникать группы, содержащие угрозы в адрес школ Нижнего Новгорода. Эту информацию подтвердила Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета.
Уже зафиксировано, что подобные сообщества мешают учебному процессу в отдельных школах города Кстово. Сведения об этих группах были переданы в правоохранительные органы. Стоит отметить, что аналогичные группы действуют не только в Нижегородской области, но и в других российских городах, включая Тверь и Ижевск.
Екатерина Мизулина также сообщила, что одной из ключевых задач этих групп является выявление несовершеннолетних, склонных к совершению нападений на образовательные учреждения. После обнаружения таких подростков, представители групп предпринимают попытки установить с ними контакт и подтолкнуть к совершению противоправных действий.
Ранее Екатерина Мизулина сообщила, что стримера из Нижнего оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию военных.