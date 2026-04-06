В Красноярске открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы

В Красноярске стартовал набор в корпус «Волонтеров Победы» для сопровождения общегородских мероприятий.
В мэрии рассказали, что присоединиться к команде добровольцев могут жители Красноярска старше 16 лет. Для участия необходимо до 25 апреля зарегистрироваться на официальном сайте волонтерыпобеды.рф и подать заявку на вступление в волонтерский корпус.
Все участники пройдут обучение, где не только узнают об особенностях сопровождения событий, но и погрузятся в историю военных лет. Будет сформировано несколько групп, которым предстоит координировать участников митинга и церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на площади Победы, зрителей парада Победы, а также сопровождать «Бессмертный полк».
Кроме того, волонтеры будут привлечены к проведению Всероссийских патриотических акций «Стена памяти», «Георгиевская лента» и «Лучи Победы».
«Для нас каждый волонтер — это не просто помощник, а настоящий хранитель памяти о подвиге народа. Присоединяясь к команде, вы становитесь частью важного дела по сохранению исторической правды и передаче ее молодому поколению. Особенно ценно, что с каждым годом растет интерес молодежи к волонтерству в такие знаковые для всей страны даты. Это означает, что память о Великой Победе живет в сердцах красноярцев», — считает специалист по работе с молодежью Красноярского волонтерского центра «Доброе дело», председатель местного отделения КРО ВОД «Волонтеры Победы» Всеволод Проскурин.
Подробную информацию о наборе можно получить в официальном сообществе волонтерского центра в социальной сети «ВКонтакте», а также по телефону 205‑20‑19.
