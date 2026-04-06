В Башкирии многодетная семья назвала новорожденную дочь Россией

УФА, 6 апр — РИА Новости. Многодетная семья Юлии и Евгения Евдокимовых из Башкирии назвали свою новорождённую дочь Россией, чтобы она выросла величественной и независимой личностью, сообщает Республиканский перинатальный клинический центр в Уфе.
«Встречаем девочку Россия! Именно так назвали свою новорождённую дочку Юлия Тимофеевна и Евгений Валерьевич Евдокимовы из Уфимского района. Малышка появилась на свет 27 марта в Республиканском клиническом перинатальном центре», — сообщает клиника на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Девочка стала третьим ребёнком в семье, где растут Ростислав и Радислава.
«Мы решили назвать её Россией, потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и её имя», — приводятся в сообщении слова мамы малышки.
Родители намерены ласково называть дочь дома Росей или Росинкой.
«Мы верим, что имя поддерживает человека на всём жизненном пути — даёт ему силу, уверенность и помогает раскрывать лучшие качества. Отдельная огромная благодарность врачам центра за профессионализм, чуткость и заботу. Благодаря вам всё прошло благополучно», — цитирует клиника Евдокимову.