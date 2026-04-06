Неделя космоса стартует в муниципальных учреждениях культуры Нижнего Новгорода

Неделя космоса (0+) стартует в муниципальных учреждениях культуры Нижнего Новгорода в рамках празднования Дня космонавтики. Об этом сообщили в городском департаменте культуры. Напомним, указ о проведении в России первой Недели космоса, приуроченной к празднованию 65-летия первого полета человека в космос, подписал президент РФ Владимир Путин. Начиная с 2026 года, Неделя космоса в России будет проходить ежегодно.
Как рассказали специалисты, широкой разноплановой программой и эксклюзивными событиями День космонавтики отметит Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко.
«Все мероприятия Недели космоса объединены одной темой — памятью о первом шаге человечества за пределы Земли и о достижениях отечественной космонавтики», — подчеркнули в планетарии.
7 апреля в 18:00, 10 апреля в 17:30, 11 апреля в 15:30 и 17:30, 12 апреля в 15:30 для посетителей будет проводиться тематическая экскурсия «Дорога в космос» (6+), во время которой гости увидят малые залы «Астрономия» и «Космонавтика», круговую экспозицию на втором этаже и узнают много интересного о пути человека к небу, разработках ученых и подвигах космонавтов.
На неделе в планетарии в афише полнокупольных кинопоказов — лучшие фильмы, отобранные специально к юбилейной дате: «Звездный путь человечества» (12+), «Космическая история России» (12+), «Российские орбитальные обсерватории» (12+). Особое место займет короткометражный иммерсивный полнокупольный фильм «Шаг в бесконечность» (12+), созданный Госкорпорацией «Роскосмос», который любой желающий сможет свободно посмотреть в зале «Астрономия». С расписанием показов можно ознакомиться на сайте учреждения.
8 апреля в 17:00 состоится специальный выпуск ежемесячного научно-популярного лектория «Мы и Вселенная» (12+), приуроченного к гагаринскому юбилею.
Также на неделе в малых залах пройдут тематические мероприятия для детей: 11 апреля в 12:00 и 14:00 — «Детям о первом космонавте» (6+) и 12 апреля в 14:00 — «Первый в космосе» (6+).
Кульминацией Недели космоса станет праздничный день 12 апреля. Планетарий организует марафон «108 минут» (12+), названный в честь продолжительности первого полета. В программе — показ фильма «Звездный путь человечества» (12+), лекция (12+) научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории, популяризатора астрономии Сергея Назарова. Его выступление «Космические киноэпопеи глазами ученого» будет посвящено тому, как научная достоверность сочетается с художественным вымыслом в фильмах о космосе, и чем реальные полеты отличаются от их экранных воплощений. Завершится праздничная программа (при ясной погоде) наблюдениями в телескоп (6+).
Мероприятия в рамках Недели космоса пройдут и в муниципальных библиотеках Нижнего Новгорода.
В Сормовском районе в Центральной городской детской библиотеке имени А. М. Горького (ул. Ефремова, 2) 9 апреля в 10:00 состоятся чтения «На звездных и земных орбитах» (12+), где участники прослушают и обсудят отрывки из книги Ю. Нагибина «Рассказы о Гагарине». Предварительная запись на мероприятие по телефону: 273 03 42.
В детской библиотеке имени Л. Кассиля (ул. Федосеенко, 29) 9 апреля в 10:00 подготовлена познавательно-игровая программа «Космическое путешествие» (12+).
В Автозаводском районе в Библиотечно-досуговом центре (пр. Молодежный, 44б) 9 апреля в 13:30 будет организован исторический экскурс «К истокам Российской космонавтики» (12+).
В библиотеке «Центр деловой и правовой информации» (пр. Кирова, 6) 10 апреля в 11:00 состоится интеллектуальная игра «Звездная трасса» (12+).
В детской библиотеке имени К. М. Станюковича (ул. Космическая, 49) 10 апреля в 10:30 пройдет мероприятие в формате интеллектуальной игры «На звездных крыльях» (12+).
В библиотека «Центр семейного чтения» (ул. Плотникова, 2) 9 апреля в 08:00 будет организован космический экскурс «В невесомости мы» (12+).
В Канавинском районе в Центральной городской библиотеке имени В. И. Ленина (ул. Советская, 16) 9 апреля в 13:00 состоится космический турнир, состоящий из пяти туров, «Путь к звездам» (12+).
В Центральной районной детской библиотеке имени А. Пешкова (Московское ш., 140) 8 апреля в 14:00 будет организован библиотечный урок «Герои космоса: хроники покорения вселенной» (6+). 9 апреля в 15:00 пройдет уличная акция с викторинами о космосе и фотосессией в шлеме космонавта «Поехали!» (6+).
В библиотеке имени Н. Г. Чернышевского (ул. Сергея Акимова, 9) 10 апреля в 15:30 пройдет информационный час «Путешествие в космос» (12+).
В детской библиотеке имени Володи Дубинина (ул. Чкалова, 27) 10 апреля в 12:00 пройдет интерактивная программа с мастер-классом «От мечты к звездам» (6+).
В Центральной районной библиотеке имени Ф. М. Достоевского (ул. Гороховецкая, 18А) 9 апреля в 14:10 и 15:20 будет организован квест «Космические победы России» (12+).
В детской библиотеке имени К. Симонова (ул. Путейская, 10) 13 апреля в 10:00 состоится мероприятие «Тайна Зеленой планеты» (6+). 12 апреля в 13:00 пройдет космо-арт по созданию поделок «Фантастический полет к звездам» (6+).
В Московском районе в Центральной районной библиотеке имени А. С. Пушкина (ул. Березовская, 96а) 10 апреля в 12:00 состоится встреча с Героем России, летчиком-испытателем Александром Коноваловым «Влюбленный в небо» (12+).
В детской библиотеке имени Е. Никонова (ул. Куйбышева, 13) 6 апреля в 11:00 и 10 апреля в 13:00 состоится космоквиз «На звездных и земных орбитах» (12+).
В библиотеке имени П. А. Заломова (ул. Мечникова, 73) 8 апреля в 10:00 пройдет познавательный час «Космос далекий и близкий» (6+).
В Центральной районной детской библиотеке имени В. Г. Белинского (ул. Буревестника, 9) 9 апреля в 15:30 состоится час информации «Устремленный в космос» (12+). 10 апреля в 10:00 будет организовано мероприятие «Он вознесся впервые полетом неслыханным самым» (12+). 12 апреля в 11:00 состоится творческий день «КосмоАрт: полет фантазий» (6+).
В детской библиотеке имени В. И. Даля (ул. Черняховского, 9) 10 апреля в 11:00 пройдет игра-путешествие «Вперед, к космическим далям!» (6+).
В библиотеке имени А. Люкина (ул. Чаадаева, 15) 9 апреля в 12:00 состоится викторина «Путь к звездам» (12+).
В библиотеке имени Н. Ф. Гастелло (пр. Героев, 2) 9 апреля в 11:30 состоится интеллектуальная викторина «Космос без границ» (12+).
В библиотеке семейного чтения (ул. Маршала Казакова, 6) 9 апреля в 12:00 пройдет день информации «Эра космическая» (12+).
В Нижегородском районе в библиотеке имени В. М. Шукшина (ул. Бринского, 5) 9 апреля в 16:00 состоится познавательная беседа «Космос. От мечты — к цели» (12+).
В Центральной районной библиотеке имени В. Г. Короленко (ул. Родионова, 199/2) 10 апреля в 14:00 состоится встреча с руководителем спутникового проекта Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Максимом Жарковым «Спутник Лобачевский» в созвездии школьных спутников «Спейс Пи» (12+). Регистрация по ссылке.
В Муниципальном информационном центре правовой культуры Центральная городская библиотека имени В. И. Ленина (ул. Родионова, 165/3) 11 апреля в 11:00 пройдет квиз «Вперед, в космическое приключение!» (12+).
В Ленинском районе в Центральной районной библиотеке имени Д. А. Фурманова (пр. Ленина, 14) 8 апреля в 12:30 будет организована викторина «Полетам дан отсчет» (12+).
В библиотеке «Центр семейного чтения» (ул. Адмирала Макарова, 6) 9 апреля в 12:30 состоится познавательный час «Вперед, к звездам!» (12+).
В библиотеке имени А. А. Ахматовой (пр. Ленина, 91) 10 апреля в 10:40 пройдет библиопутешествие «Если бы я отправился в космос» (6+).
В детской библиотеке имени В. М. Комарова (ул. Снежная, 25) 10 апреля в 13:00 состоится уличная акция «Космос — фантастика и реальность» (6+).
В Советском районе в Центральной районной детской библиотеке имени И. Крылова (ул. Тимирязева, 1) 8 апреля с 11:00 до 12:00 пройдет игровое занятие «Сокровища звездного неба» (6+).
В библиотеке имени М. Светлова (ул. Чукотская, 5) 12 апреля с 14:00 до 15:00 состоится круглый стол «Космическая эра России» (12+).
В Центральной районной библиотеке имени Б. Панина (бульвар Академика Королева Б. А., 10) 10 апреля с 12:30 до 13:30 пройдет космоквиз «Межпланетное собрание» (12+).
В библиотеке имени Л. Толстого (ул. Сестер Рукавишниковых, 17) 12 апреля с 14:00 до 15:00 будет организован познавательный час «Первые в космосе» (12+).
В Приокском районе в библиотеке имени А. С. Попова (ул. Горная, 30) 7 апреля в 10:00 будет организована игровая программа «Поехали!» (12+).
В библиотеке имени С. В. Михалкова (Анкудиновское шоссе, 30) 9 апреля в 15:00 состоится медиапутешествие «На орбите — женщина» (12+).
В детской библиотеке имени К. И. Чуковского (мкр. Щербинки 1, 10) 8 апреля в 10:00 состоится познавательный час «65 лет. Полет нормальный» (12+).
В Кстовском районе в Дружнинской сельской библиотеке (п. Дружный, 6) 11 апреля в 12:00 юные читатели примут участие в образовательном квесте «Космические победы России» (12+).
Кроме того, мероприятия в рамках Недели космоса пройдут в Домах культуры и досуговых центрах города (6+).