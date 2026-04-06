Нутрициолог Чаевская предупредила об опасности избытка воды в организме

Нутрициолог Наталья Чаевская рассказала NEWS.ru, что миф о том, что каждый человек должен выпивать два литра воды в день, может быть опасен.
По словам Чаевской, рекомендация пить два литра воды в день появилась как усреднённая информация, но она не учитывает массу тела, уровень физической активности, температуру воздуха, рацион и состояние здоровья человека. Избыток жидкости создаёт критическую нагрузку на почки и сердце, предупредила специалист.
«При избытке воды в организме нарушается водно-солевой баланс, увеличивается нагрузка на почки, а также может повышаться нагрузка на сердце», — пояснила нутрициолог.
Базовым ориентиром, по её словам, является 30−35 миллилитров воды на килограмм массы тела. Однако это не строгая норма, а отправная точка. В жару и при высокой физической активности потребность в воде растёт, а при малой подвижности и большом количестве овощей в рационе — немного снижается.
