Беременные в сельской местности смогут бесплатно доехать к гинекологу

Мишустин: беременные в сельской местности смогут бесплатно доехать к гинекологу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Региональные власти должны будут организовать бесплатный проезд к женским консультациям для беременных женщин в сельской местности и отдаленных населенных пунктах, в которых нет регулярных маршрутов общественного транспорта в эти места, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Ещё одно изменение направлено на поддержку беременных женщин, которые живут в сельской местности или в отдаленных населенных пунктах, там, где нет регулярных маршрутов общественного транспорта до женских консультаций и других профильных учреждений. В таком случае региональные власти должны будут организовать поездки будущих мам на осмотр к врачам и обратно — бесплатно для пациентов», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что это позволит женщинам своевременно посещать необходимых специалистов.