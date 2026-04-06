Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону с 6 апреля начался пожароопасный сезон. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве подчёркивают: с наступлением тёплой погоды риск возникновения пожаров резко возрастает — возгорание может произойти из‑за брошенного окурка, искр при сжигании мусора или прошлогодней листвы. Только за прошедшую неделю в регионе зафиксировано 27 возгораний сухой растительности и мусора.

МЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности: не выжигать траву; не разводить костры вблизи зданий, жилых домов и хозяйственных построек.

Особое внимание следует уделить безопасности детей: взрослые обязаны следить за ними и объяснять, что огонь — не игрушка. Спички, свечи, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости необходимо хранить в местах, недоступных для детей.

В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить в экстренные службы по телефонам «101» или «112».