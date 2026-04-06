Не уступившего дорогу скорой автохаму суд назначил штраф в 7,5 тысяч рублей

Волгоградца Артема С. оштрафовал мировой суд. Владелец Renault Arkana провинился в том, что не уступил дорогу карете скорой помощи.
Инцидент произошел 15 августа 2025 года на улице Песчаной в Кировском районе областного центра. В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении.
«В ходе разбирательства было установлено, что спецтранспорт двигался с включенными проблесковыми маячками синего цвета и работающим специальным звуковым сигналом, а также имел соответствующие цветографические схемы на кузове. Но волгоградец не обратил на это внимания и создал угрозу безопасности дорожного движения, нарушив право спецтранспорта на беспрепятственный проезд», — сообщают в пресс-службе судов Волгоградской области.
Постановлением мирового судьи мужчину оштрафовали на 7,5 тысяч рублей. В законную силу решение еще не вступило.
