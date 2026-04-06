В преддверии Пасхи в Петербурге нашли творог с кишечной палочкой

Организация потребителей «Общественный контроль» проверила качество творога, который предлагают сейчас в магазинах для пасхальных блюд.

Источник: Аргументы и факты

Уже через неделю верующие будут праздновать Пасху, а потому представители организации потребителей «Общественный контроль» решили проверить качество необходимых для праздничного стола продуктов. В частности, интерес у общественников вызвал творог.

Специалисты закупили 13 популярных марок и пришли к неутешительным выводам: девять образцов не соответствовали требованиям безопасности, а пять марок оказались фальсификатом. В некоторых образцах проверяющим попалась кишечная палочка.

Итогом закупки стали внеплановые проверки от Роспотребнадзора, штрафы «Старорусского молока» и признание недействительными пяти деклараций «Молочной фермы».

Рекомендации получили только четыре образца: пятипроцентные «Пискаревский», «Зеленый берег» и «Ермолино», а также девятипроцентный творог «Приневское», сообщила пресс-служба «Общественного контроля».