В 2026 году в Тацинском районе Ростовской области отремонтируют 2,4 км трассы

Участок трассы Белая Калитва — Апанасовка — Тацинский обновят на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Тацинском районе Ростовской области за 62,4 млн рублей обновят 2,4 км трассы Белая Калитва — хутор Апанасовка — поселок Тацинский. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщают власти региона.

Участок проезжей части проходит поселок Быстрогорский. Дорогу начнут приводить в порядок после наступления стабильно благоприятной погоды. Планируют уложить верхний слой основания и новое покрытие, а также должны укрепить обочины и нанести разметку.

— Участок имеет важное значение для межмуниципального сообщения. После ремонта улучшится транспортная доступность поселка Быстрогорского, ежедневные поездки местных жителей станут более удобными и безопасными, — прокомментировала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Завершить ремонт планируют к середине осени.

