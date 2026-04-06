В 2026 году в Тацинском районе Ростовской области отремонтируют 2,4 км трассы

В 2026 году в Тацинском районе Ростовской области за 62,4 млн рублей обновят 2,4 км трассы Белая Калитва — хутор Апанасовка — поселок Тацинский. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщают власти региона.
Участок проезжей части проходит поселок Быстрогорский. Дорогу начнут приводить в порядок после наступления стабильно благоприятной погоды. Планируют уложить верхний слой основания и новое покрытие, а также должны укрепить обочины и нанести разметку.
— Участок имеет важное значение для межмуниципального сообщения. После ремонта улучшится транспортная доступность поселка Быстрогорского, ежедневные поездки местных жителей станут более удобными и безопасными, — прокомментировала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Завершить ремонт планируют к середине осени.
