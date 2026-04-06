Восемь медалей завоевали нижегородцы на турнире по гиревому спорту среди ветеранов

Нижегородцы стали обладателями восьми наград на соревнованиях по гиревому спорту среди ветеранов (18+). Об этом сообщили в региональном министерстве спорта в своем канале в MAX.
Международный турнир, проходивший в Казани с 27 по 29 марта, объединил свыше 200 участников из России, Казахстана и Киргизии.
Наши спортсмены завоевали четыре золотых медали (Николай Болотников, Евгений Борисов, Любовь Перепелица и Александр Косолюкин) и четыре серебряные (Андрей Зубарев, Николай Болотников, Елена Торгова и Евгений Борисов).
В общекомандном зачете сборная Нижегородской области заняла десятое место среди 37 регионов России и представителей зарубежья.
