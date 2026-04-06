Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь медалей завоевали нижегородцы на турнире по гиревому спорту среди ветеранов

В активе наших спортсменов четыре «золота» и четыре «серебра».

Нижегородцы стали обладателями восьми наград на соревнованиях по гиревому спорту среди ветеранов (18+). Об этом сообщили в региональном министерстве спорта в своем канале в MAX.

Международный турнир, проходивший в Казани с 27 по 29 марта, объединил свыше 200 участников из России, Казахстана и Киргизии.

Наши спортсмены завоевали четыре золотых медали (Николай Болотников, Евгений Борисов, Любовь Перепелица и Александр Косолюкин) и четыре серебряные (Андрей Зубарев, Николай Болотников, Елена Торгова и Евгений Борисов).

В общекомандном зачете сборная Нижегородской области заняла десятое место среди 37 регионов России и представителей зарубежья.

