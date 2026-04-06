«Аминь, прикинь!»: как священник из Правдинска собрал два миллиона просмотров

Однажды его пригласили на исповедь. «Человек думал, что у него язва. И вдруг узнаю: это рак, ему осталось день-два. Представляете? — глаза отца Дмитрия на миг затуманиваются грустью. — А мне вот уже открывать дверь к нему, заходить. Мне пришлось в своей голове перевернуть всё, чтобы найти нужные слова для него. И мы поговорили. Это была незабываемая исповедь для меня…».