Членов семей участников СВО учат распознавать мошенников

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Членов семей участников СВО учат открывать счета, распоряжаться выплатами и распознавать мошенников в рамках программы «Финансовая опора для семей Героев», сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«Мы не можем оставлять семьи один на один с этим. Поэтому кроме принятия целого пакета законов, призванных защитить граждан от мошенников, мы запустили образовательную программу “Финансовая опора для семей Героев”. Мы учим открывать счета, распоряжаться выплатами и, главное, распознавать мошенников», — сказала Кузнецова «Парламентской газете».
Вице-спикер палаты уточила, что лекции в онлайн-формате прошли в 89 регионах, и спрос на них колоссальный.
По ее словам, зафиксировано более 5 тысяч атак злоумышленников только в отношении семей участников СВО: людям звонят, представляются сотрудниками фондов или ведомств, выманивают личные данные, пользуясь их доверчивостью.