Ремонтные работы пройдут на мосту через реку Тугнуй в Бурятии

Мост через реку Тугнуй в Мухоршибирском районе Бурятии будет отремонтирован при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.
Переправа является частью автодороги Хошун-Узур — Никольск и расположена возле села Бом. Она обеспечивает проезд сразу к нескольким населенным пунктам.
Обновленный мост будет иметь длину более 20 метров. Его опоры и пролетное строение будут выполнены из железобетона. Также специалисты уложат однослойное цементобетонное покрытие на проезжей части. Все работы планируется завершить в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.