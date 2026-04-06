Совмин изменил условия перепланировки в жилых домах Беларуси

В Беларуси изменены общественные отношения в вопросах переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах, сообщило правительство Беларуси.
Так, Совет министров издал постановление о переустройстве и перепланировке, установке на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, усовершенствовав законодательство. В итоге максимально упростились процедуры, которые необходимы для выполнения работ, незатрагивающих конструктивные элементы зданий.
Теперь в Беларуси будет можно сделать гидро-, паро- и звукоизоляцию без разработки проекта и не потребуется заключать договор на строительный подряд при выполнении работ по переустройству или перепланировке. Такие работы смогут выполнять инициаторы, в том числе с привлечением иных лиц, если основным видом их деятельности является деятельность в области строительства.
Еще уточнили перечень документов, которые запрашивают для админпроцедур, касающихся переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах. Но из состава работ по перепланировке исключили работы, когда вносятся изменения в несущие конструкции, меняются или переносятся системы мусоро- и газоудаления, делается теплоизоляция. Эти работы сейчас отнесены к реконструкции и регулируются законодательством в области строительства.
И также упростились процедуры, чтобы получить согласование для установки индивидуальных антенн (иных конструкций), согласования самовольной установки антенн и прочих конструкций. Теперь не понадобиться для согласования предоставлять план-схему размещения антенн (конструкций).
