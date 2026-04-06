Совмин изменил условия перепланировки в жилых домах Беларуси

Теперь в Беларуси будет можно сделать гидро-, паро- и звукоизоляцию без разработки проекта и не потребуется заключать договор на строительный подряд при выполнении работ по переустройству или перепланировке. Такие работы смогут выполнять инициаторы, в том числе с привлечением иных лиц, если основным видом их деятельности является деятельность в области строительства.