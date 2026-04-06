Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре 7 апреля

Синоптики Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают жителей Красноярского края об ухудшении погодных условий 7 апреля. Сильный западный ветер с порывами 17—22 м/с и метель ожидается на юге Таймырского Долгано-Ненецкого округа. В Эвенкийском округе синоптики прогнозируют местами ветер с порывами 15—18 м/с. Ночью в центральных округах местами ожидается северо-западный ветер с порывами 15—17 м/с. На дорогах центральных и южных территорий Красноярского края местами гололедица. Напомним, возвращение отрицательных ночных температур ожидается в Красноярске во второй половине рабочей недели.