Американец в суде рассказал о воевавшем прадеде и попросился на СВО

Американец Гилман рассказал о воевавшем прадеде и попросился на СВО.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Американец Роберт Гилман, которого судят за избиение сотрудника ФСИН, попросился на СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Воронежа.

В октябре 2024 года иностранца приговорили к семи годам и месяцу лишения свободы за применение силы в отношении против правоохранителей. Его адвокат подала апелляцию. Рассматривая ее, Воронежский областной суд в апреле 2025-го увеличил срок на год. После нападения на сотрудника ФСИН наказание выросло до десяти лет и месяца.

«В качестве обхождения наказания по этому уголовному делу привели мое желание участвовать в специальной военной операции на Украине в качестве стрелка», — заявил Гилман на ломаном русском во время заседания.

Американец добавил, что имеет награду эксперта по стрельбе, которую вручают американским морпехам.

«Мой отец служил в России, а его отец служил в России, мой прадед служил в России капитаном III ранга, дважды попал под пулю в Сталинграде», — отметил он.

Судья ответила Гилману, что с этим вопросом нужно обращаться в военный комиссариат.