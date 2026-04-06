Проектирование филиала наццентра «Россия» на месте Дома Советов в Калининграде хотят начать к концу 2026 года

Проектирование филиала национального центра «Россия» на месте снесённого Дома Советов в Калининграде хотят начать к концу 2026 года. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в правительстве.
Одним из важных элементов программы [ «80−85»] является реализация ландшафтного парка «Россия» вместе с филиалом национального центра «России» — это национальный центр президента нашей страны. Мы представили видение этого центра на оргкомитете [по подготовке к 80-летию региона] и получили поддержку. Ключевая идея была парк, но в этот парк гармонично вписывается пространство национального центра, который включает в себя в том числе Центр молодёжи региона, который в Калининграде в хорошем формате, Дом дружбы народов. Разные были обращения, когда мы собирали предложения от жителей к 80-летию Калининградской области. Мы постарались это учесть, — сказал Беспрозванных.
Глава региона поручил первому заместителю губернатора Валерию Шерину обсудить вопрос с архитекторами и общественными организациями. «Я прошу, Валерий Витальевич, собрать всех архитекторов прежде, чем приступим к концепции реализации этого проекта и приступим к проектированию, чтобы учли мнение и общественных организаций по тому, как это должно выглядеть. К проектированию мы планируем приступить уже к концу этого года», — заключил он.
В марте в правительстве сообщили, что на территории снесённого Дома Советов собираются построить филиал национального центра «Россия» площадью 47 тысяч квадратных метров. По расчётам властей, он сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год. Рядом с наццентром предлагают разбить ландшафтный парк «Россия». Его площадь составит десять гектаров.
Ранее Беспрозванных говорил о планах запустить пятилетку благоустройства в районах области, которую назвали программой «Калининград — 80−85». Он просил глав муниципалитетов и депутатов отработать вопрос с жителями и предоставить свои предложения.
В январе губернатор уже рассказывал об идее сделать парк и разместить на территории снесённого Дома Советов национальный центр «Россия». Алексей Беспрозванных также озвучивал план соединить новое общественное пространство мостом с островом Канта. Концепцию благоустройства обещали представить в июле. Проект рассчитывают реализовать за пять лет.
Национальный центр «Россия» открыли в 2024 году в Москве. Там работают интерактивные экспозиции об успехах страны в науке, культуре, технологиях, экологии и образовании. Филиалы центра также располагаются во Владивостоке, Красноярске и Ханты-Мансийске.