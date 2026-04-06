В Улуг-Хемском районе Тувы прошел семинар о заявках по кадровой потребности

Специалисты учились составлять планы действий для организаций.

Обучающий семинар для ответственных лиц по профориентации и подаче заявок о целевой кадровой потребности прошел 25 марта в Улуг-Хемском районе Тувы. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в управлении образования администрации муниципалитета.

В качестве спикеров на семинаре выступили начальник территориального отдела центра занятости населения Челээш Ховалыг и ведущий инспектор центра Орланмаа Ооржак. Они рассказали участникам мероприятия, что такое целевое обучение и как подать заявку на кадровую потребность. Также они показали полный календарь и маршрутизацию заявок, поделились планом действий для организаций.

«Сегодня совместно с сотрудниками центра занятости района сформировали заявки на 2026−2027 учебный год на платформе “Работа России”. Благодаря целевому заказу надеемся закрыть вакантные места учителей математики, физики и английского языка», — отметила директор школы № 2 города Шагонар Саяна Кызыл-оол.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.