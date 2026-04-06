РЖД выставили на торги небоскреб в «Москва-Сити» за ₽280 млрд

Тем не менее компания в 2025 году получила рекордные доходы — 3,1 трлн руб., что превышает результат 2024 года на 9,5%. Показатель EBITDA вырос на 16,3%, до 984,2 млрд руб., а его рентабельность (31,7%) стала также «абсолютным рекордом», отмечали в пресс-службе РЖД. При этом в компании подчеркивали, что долговые обязательства выполнены своевременно и «в полном объеме» — EBITDA в 1,7 раза покрывает проценты. Чистая прибыль составила 14,1 млрд руб., что немного лучше уровня предыдущего года (тогда показатель составил 13,9 млрд руб.).