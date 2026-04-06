РЖД выставили на торги небоскреб в «Москва-Сити» за ₽280 млрд

РЖД выставили на аукцион небоскреб Moscow Towers, расположенный в деловом квартале «Москва-Сити». Об этом говорится в сообщении на сайте холдинга, опубликованном 6 апреля. Там же сказано, что стартовая стоимость актива составит 280,8 млрд руб. Сама процедура пройдет 21 мая, а заявки будущие претенденты смогут предоставить до 8 мая.
Из информации на сайте госмонополии следует, что в рамках аукциона она хочет найти покупателя на 242,5 тыс. кв. м. Из них 206 тыс. кв. м придется на офисы, 15,8 тыс. кв. м — на апартаменты, остальное — на кладовые помещения и машино-места. В сообщении подчеркивается, что продажа объекта будет происходить только по результатам торгов. Другой информации там не предоставлено.
РБК направил запрос в РЖД.
Комплекс общей площадью 400 тыс. кв. м РЖД хотели использовать под размещение собственных сотрудников. Такие планы у РЖД появились еще в 2023 году: тогда газета «Коммерсантъ» сообщала, что холдинг рассматривает возможность аренды площадей в этом комплексе. В декабре того же года «Ведомости» писали о планах госмонополии приобрести этот объект. Соглашение в итоге было подписано в 2024 году. В сделку вошло 359,8 тыс. кв. м, ее организатором выступил ВЭБ.РФ.
Покупка офисной части в Moscow Towers обошлась РЖД в 193,1 млрд руб. Двое консультантов, работавших с объектом, отмечают, что холдингу требовалось вложить еще примерно половину этой суммы в отделку помещений. Именно поэтому, по их словам, и затягивался переезд подразделений госмонополии в «Москва-Сити». А уже в конце прошлого года правительство поручило компании реализовать данный актив: продажа помещений в «Москва-Сити» предусмотрена инвестпрограммой РЖД на 2026 год. Сделка должна быть безубыточной для холдинга, рассказывал источник РБК, близкий к монополии.
Другой крупный актив, готовящийся к продаже, — подконтрольная РЖД Федеральная грузовая компания (ФГК). Это крупнейший оператор в России по объему парка, свидетельствуют данные рейтинга Infoline Rail Russia Top. «Коммерсантъ» сообщал, что речь идет о поиске покупателя на 49% компании. Ожидаемый доход от реализации данного актива должен составить 44 млрд руб., но при этом дополнительная прибыль от его продажи не ожидается. По информации источников РБК на транспортном рынке, в настоящее время покупатель не найден.
В целом холдинг планирует реализовать непрофильные активы на 200 млрд руб., говорится в его отчетности по РСБУ за 2025 год. Предпосылкой к работе РЖД по их «зачистке» стала непростая финансовая ситуация компании, спровоцированная, в частности, спадом погрузки на сети (основа доходов перевозчика формируется из оказания услуг по перевозке грузов и предоставления инфраструктуры). К концу прошедшего года объем долгосрочных обязательств возрос до 3,2 трлн руб. при 2,1 трлн руб. годом ранее.
Тем не менее компания в 2025 году получила рекордные доходы — 3,1 трлн руб., что превышает результат 2024 года на 9,5%. Показатель EBITDA вырос на 16,3%, до 984,2 млрд руб., а его рентабельность (31,7%) стала также «абсолютным рекордом», отмечали в пресс-службе РЖД. При этом в компании подчеркивали, что долговые обязательства выполнены своевременно и «в полном объеме» — EBITDA в 1,7 раза покрывает проценты. Чистая прибыль составила 14,1 млрд руб., что немного лучше уровня предыдущего года (тогда показатель составил 13,9 млрд руб.).