Жители Приангарья за 3 месяца отправили более 15,5 тыс. обращений через ПОС

Свыше 15,5 тыс. обращений от жителей Иркутской области было отправлено через Платформу обратной связи (ПОС) за первые три месяца 2026 года. Сервис развивается в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Самыми популярными были вопросы на тему здравоохранения и, в частности, электронной записи на прием к врачу. Также в топ тем, волнующих жителей региона, вошли обслуживание многоквартирных домов, состояние автомобильных дорог, содержание дворов и благоустройство территорий.
Напомним, что Платформа обратной связи работает во взаимодействии с порталом «Госуслуги». Перейти на нее также можно через официальные страницы органов власти в социальных сетях, где размещены виджеты «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение».
