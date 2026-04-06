В нижегородских школах звонки заменили мелодиями ко Дню космонавтики

В апреле в школах Нижегородской области привычные звонки уступили место музыке. Вместо стандартных сигналов об окончании урока теперь звучат мелодии, посвященные Дню космонавтики. Об этом рассказали в региональном правительстве.
Эта музыкальная идея принадлежит Минпросвещения России и центру развития детей «Прогресс». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Каждая школа сама собирает свой плейлист из предложенных композиций. В списке — заглавная тема из мультфильма «Тайна третьей планеты» (музыка А. Зацепина), песни «14 минут до старта», «Знаете, каким он парнем был», «Прекрасное далеко», а также фрагменты симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк».
Но дело не ограничивается одной музыкой. В школах проходят и уроки на космическую тему. Так, в борской школе № 3 для восьмиклассников устроили классный час «Апрельские мелодии: от звонка к звездам». Ребята узнали, что песня «14 минут до старта» — это не выдумка, а точная привязка ко времени реальной предстартовой готовности Гагарина. А «Трава у дома» до сих пор играет на МКС для подъема экипажа.
Школьники также предположили, что в мае тематику звонков посвятят Дню Победы. А в сборник песен обязательно включат «Катюшу», «Журавли» и произведения Дмитрия Шостаковича.
Напомним, впервые проект «Мелодии вместо звонков» запустили в Нижегородской области в ноябре 2024 года. Акция проходит в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным.