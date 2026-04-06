В нижегородских школах звонки заменили мелодиями ко Дню космонавтики

Но дело не ограничивается одной музыкой. В школах проходят и уроки на космическую тему. Так, в борской школе № 3 для восьмиклассников устроили классный час «Апрельские мелодии: от звонка к звездам». Ребята узнали, что песня «14 минут до старта» — это не выдумка, а точная привязка ко времени реальной предстартовой готовности Гагарина. А «Трава у дома» до сих пор играет на МКС для подъема экипажа.