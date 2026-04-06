Галлямов и Траньков вступили в перепалку по поводу «Русского вызова»

Фигуристы Александр Галлямов и Максим Траньков вступили в перепалку по поводу турнира шоу-программ «Русский вызов», завершившегося в Санкт-Петербурге.
На этом турнире Александр Галлямов с Анастасией Мишиной зажигали в костюмах пилота и стюардессы под «Стюардессу по имени Жанна» и «Чито-гврито, чито-маргалито». А Максим Траньков с Татьяной Волосожар представили философский номер на тему фильма Андрея Тарковского «Солярис».
Все выступления оценивали два жюри: творческое, куда входили люди из мира искусства, и спортивное — профессионалы фигурного катания. На заключительном этапе к баллам двух судейских команд добавлялись голоса зрителей «Юбилейного», которые таким образом могли поддержать понравившийся номер.
До зрительского голосования Волосожар и Траньков занимали третье место среди 26 участников «Русского вызова». Но после него опустились на одиннадцатое. А вот Мишина и Галлямов, наоборот, получили от зрителей мощную поддержку. И благодаря ей сумели стать призёрами, заняв в итоге третье место вслед за Петром Гуменником и Викторией Синициной — Никитой Кацалаповым.
В беседе с РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков подчеркнул, что они с Татьяной были самыми старшими на «Русском вызове-2026». По его мнению, юные зрители на трибунах даже могли спрашивать у своих мам: «А кто такие Волосожар и Траньков?».
Он также отметил, что признание творческого жюри (Волосожар с Траньковым получили спецприз за актёрское мастерство от Екатерины Климовой) для него важнее всего. Что же касается номера Мишиной — Галлямова, то Траньков пожелал им проявлять больше творчества.
«Может быть, на следующий год ребята решат, что “Стюардесса по имени Жанна” — это просто, и захотят сделать что-то построенное на параллельных линиях, на катании, посвятить кому-то или чему-то свой номер. И будет меньше примитивных подходов к этому турниру, больше творчества, больше идей, как получилось у Вики и Никиты. Понятно, что Вика вынужденно была без коньков из-за травмы, но они стали украшением турнира», — сказал Максим Траньков.
«Макс, на мой взгляд, активные и динамичные программы со сложными спортивными элементами катать энергозатратней, чем лиричные постановки. Да, я понимаю, что для этого нужны душевные чувства и трогательность, чему мы будем больше уделять внимание в следующем сезоне», — ответил на критику Александр Галлямов в своём телеграм-канале.