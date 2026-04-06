Традиционная Пасхальная ярмарка откроется в Нижнем Новгороде 10 апреля

На площади Советской свою продукцию представят более 20 местных фермеров и предприятий пищевой промышленности.

В Нижнем Новгороде 10 и 11 апреля пройдет праздничная Пасхальная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Торговые ряды развернутся на площади Советской перед зданием районной администрации и будут работать для посетителей с 9:00 до 18:00.

Министр сельского хозяйства региона Николай Денисов отметил, что на ярмарке будет представлен широкий ассортимент товаров: куличи, яйца, мясная, молочная и рыбная продукция, а также изделия народных художественных промыслов. В мероприятии примут участие более 20 местных производителей, включая фермерские хозяйства и организации облпотребсоюза. Покупка товаров напрямую у изготовителей призвана поддержать развитие малого бизнеса в регионе.

Организаторами площадки выступают областное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов совместно с АНО «Центр поддержки предпринимательства» Нижнего Новгорода. Горожане смогут приобрести свежие продукты к праздничному столу и кондитерские изделия от нижегородских хлебозаводов.

Ранее сообщалось, что кулич весом 250 килограммов приготовят на Пасху в Нижнем Новгороде.