Калининградские яхтсмены взяли золото и бронзу на Чёрном море и Каспии

В Сочи прошла всероссийская регата, открывшая большой парусный сезон. На старт вышли около 200 гонщиков со всей России. Калининградскую область представили команды СШОР Пионерского городского округа. В классе 420 Фёдор Цветков и Марк Бартош заняли пятое место. В классе 470 Алексей Блинов и представительница Тольятти Мария Сидорова завоевали второе место в зачёте до 24 лет. Пара выиграла одну гонку, дважды была второй и трижды третьей, лишь в одном заезде выпав из лидирующей четвёрки.