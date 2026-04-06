Калининградские яхтсмены взяли золото и бронзу на Чёрном море и Каспии

В Сочи прошла всероссийская регата, открывшая большой парусный сезон. На старт вышли около 200 гонщиков со всей России. Калининградскую область представили команды СШОР Пионерского городского округа. В классе 420 Фёдор Цветков и Марк Бартош заняли пятое место. В классе 470 Алексей Блинов и представительница Тольятти Мария Сидорова завоевали второе место в зачёте до 24 лет. Пара выиграла одну гонку, дважды была второй и трижды третьей, лишь в одном заезде выпав из лидирующей четвёрки.
В классе IQFoil Максим Бушуев занял 12-е место, а Артём Бушуев стал первым в зачёте до 19 лет.
Ещё один комплект медалей калининградцы завоевали на Чиркейском водохранилище в Дагестане, где прошёл Кубок Студенческой парусной лиги «Паруса Дагестана». Команда «Трекант Кантиана» (БФУ им. Канта) — Артём Крупачёв, Максим Меньшиков и Ульяна Устюжанина под руководством Максима Львова — выиграла золото, не оставив соперникам шансов. Сборная «РГУ 1» (калининградские и московские яхтсмены) под управлением Рустама Байбекова в упорной борьбе вырвала бронзу — судьба призового места решилась в последней гонке.