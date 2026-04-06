Свыше 130 человек стали участниками Кубка по гонкам дронов в Якутии

Республиканский Кубок по гонкам дронов среди школьников, студентов и педагогов прошел в селе Намцы в Якутии. Соревнования, организованные по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», объединили 131 участника, сообщили в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.
В Намской средней общеобразовательной школе № 1 встретились команды из Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Вилюйского, Сунтарского и других районов региона. Во время деловой программы участники обсудили перспективы внедрения беспилотных технологий в сельских территориях. Особое внимание было уделено применению дронов в сельском хозяйстве, а также роли образовательных организаций в подготовке кадров для новой технологической отрасли.
По итогам соревнований победители были определены в нескольких дисциплинах и возрастных категориях. В командном зачете первое место заняла Арктическая школа, второе — Намская школа № 1, третье — Саха политехнический лицей.
«Гонки дронов — это уже не просто спорт, а точка входа в высокотехнологичную отрасль. Такие соревнования формируют кадровый резерв для индустрии беспилотных авиационных систем и позволяют регионам, в том числе сельским территориям, становиться частью технологического развития страны», — отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петр Николаев.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.