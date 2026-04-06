Компании из Омской области посетили международную выставку в Узбекистане

Участие в международной выставке UzFood 2026, которая проходила 1−3 апреля в Узбекистане, приняли компании из Омской области, сообщили в правительстве региона. Это отвечает целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
На выставке были презентованы все сегменты продовольственного рынка: мясо и птица, молочная продукция, кондитерские изделия, бакалея, напитки, пищевые ингредиенты, выпечка и многие другие категории. Из Омской области на мероприятие отправились компании «ТД “Сибирский”», «Сибснэк» и «КБ Технология». Они участвовали в работе специализированной площадки для прямых переговоров между производителями продуктов питания и закупщиками, ритейлерами и дистрибьюторами.
«Узбекистан остается одним из ключевых направлений для омских экспортеров, особенно в сфере пищевой продукции и оборудования для пищевой промышленности. Компании из Омской области уже имеют опыт работы на этом рынке и сейчас последовательно расширяют сотрудничество — увеличивают объемы поставок, проводят переговоры с новыми партнерами, планируют заходить в торговые сети», — отметила руководитель Центра поддержки экспорта Омской области Светлана Утюганова.
Так, на выставке региональные предприятия презентовали сухарики и гренки в адаптированной под местный рынок упаковке, а также аппарат для приготовления чучвары — маленьких пельменей с мясной начинкой, которые считаются традиционным блюдом среднеазиатской кухни. По итогам бизнес-миссии также стало известно, что «ТД “Сибирский”» отправит в Узбекистан сгущенное молоко и кондитерские начинки на его основе, йогурты различных видов, включая греческий и фруктовый.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.