По программе «Земский работник культуры» край пополнится 35-ю специалистами

По программе «Земский работник культуры» в 2026 году территории Пермского края пополнятся ещё 35 новыми специалистами в этой области.
6 апреля глава региона Дмитрий Махонин провёл ежегодное заседание Совета по культуре. Совет прошёл в новом здании Пермской художественной галереи.
Участники встречи обсуждали задачи развития отрасли в регионе и определяли направления сотрудничества. В завершении встречи губернатор Прикамья вручил лучшим работникам сферы культуры государственные награды.
В составе Совета работали руководители творческих коллективов и учреждений культуры, СМИ и общественных организаций, директора образовательных учреждений.
Дмитрий Махонин рассказал собравшимся о том, что в Пермском крае идёт масштабная культурная реновация, по которой не только строятся и реконструируются крупные объекты, но и обновляются учреждения культуры по всей территории региона, в том числе и в небольших населённых пунктах.
«Благодаря региональному проекту “Комфортный край” за этот год отремонтируем 44 культурно-досуговых учреждения», — сказал губернатор. Дмитрий Махонин рассказал о перспективах работы, в том числе отметил, что расширяется направление работы регионального проекта — готовится процесс модернизации региональных и муниципальных музеев.
В министерстве культуры Пермского края рассказали, что сегодня в регионе действует 690 библиотек, работает девять краевых и муниципальных театров, открыты десятки музеев и культурно-досуговых учреждений, где работают более 6,4 тысяч сотрудников. Каждый год в Прикамье организуется больше 149 тысяч мероприятий, число посещений превышает 13 млн, читателей выдается почти 25 млн экземпляров книг.
Отрасль активно и планомерно развивается в том числе и за счёт стабильных вложений. Так, в развитие инфраструктуры отрасли привлекли 1,77 млрд рублей. На эти деньги отремонтировали 182 дома культуры, завершили строительство нового здания Пермской художественной галереи, построили зоопарк. Кроме того, реконструкцию прошли большая сцена филармонии и Театр юного зрителя, а также реконструировали пермское хореографическое училище.
В планах 2026 года — капитальный ремонт 44 культурно-досуговых учреждений по проекту «Комфортный край», а также создание 10 модельных библиотек при общем финансировании 85 млн рублей.
«Основная задача — обеспечить ввод объектов адресной инвестиционной программы и продолжить модернизацию муниципальных учреждений», — отметила министр культуры Пермского края Алла Платонова.
Говорилось во время заседания Совета и о задачах обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. В Пермском крае этот процесс происходит с помощью программы «Земский работник культуры», по которой в 2025 год в малые города и посёлки уже привлекли 11 специалистов, а на 2026 год запланировали устройство ещё 35 специалистов.
Также на заседании совета были отмечены работники отрасли культуры. Глава региона вручил награды.
Благодарностью Министра культуры РФ получили финансовый директор «Пермского государственного театра оперы и балета им. П. И. Чайковского» Татьяна Гущина, артист Симфонического оркестра, концертмейстер «Пермского государственного театра оперы и балета им. П. И. Чайковского» Фёдор Дмитриев, а также — концертмейстер по вокалу оперной труппы «Пермского государственного театра оперы и балета им. П. И. Чайковского» Жанна Исхакова, артистка — вокалистка (солистка) «Пермского государственного театра оперы и балета им. П. И. Чайковского» Наталья Кириллова, артистка балета — ведущий мастер сцены, исполняющий сольные партии «Пермского государственного театра оперы и балета им. П. И. Чайковского» Булган Рэнцэндорж.
А легендарному хореографическому ансамблю «Солнечная радуга» «Пермского национального исследовательского политехнического университета» (руководители коллектива — Любовь Николаева и Юрий Николаев) присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества» на 2026−2030 годы" Министерства культуры Российской Федерации.