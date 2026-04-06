«Разбежка 4 — 6%, при продаже небольшой квартиры процент выше». Специалист назвала новые суммы тарифов на риелторские услуги в Беларуси

Постановлением правительства Беларуси изменены тарифы на риелтерские услуги по содействию в продаже отдельных объектов недвижимости (здесь подробнее). Новые правила игры вступят в силу 16 мая 2026 года.
Что это значит на практике, в телеграм-канале «Главное управление юстиции Гомельского облисполкома» пояснила риелтор Татьяна Чернова.
По ее словам, тарифы по-прежнему привязаны к стоимости квартир и домов, но изменилась градация по ценовым категориям. Отдельно выделили объекты стоимостью до 700 базовых величин (до 31 500 рублей) — предельный максимальный тариф 6%, от 700 до 2000 базовых (от 31 500 рублей до 90 000 рублей) — 5%, от 2000 до 3000 базовых (от 90 000 рублей до 135 тысяч рублей) — 4%.
Татьяна Чернова подчеркнула, что при продаже небольшой квартиры процент может быть чуть выше, зато такие объекты становятся приоритетными для риелторской фирмы ввиду экономической целесообразности. Для элитного жилья комиссия тоже немного выросла.
А вот для продавцов квартир средней ценовой категории практически ничего не изменилось. Все дополнительные услуги (консультация, подбор вариантов, помощь в оформлении документов), будут оплачиваться по привычным тарифам.
Еще плюс в том, что когда в каждой риелторской фирме будут действовать четкие тарифы на услуги с подробным экономическим обоснованием, то потребители смогут легко понять, за что именно они платят.
«Прозрачные тарифы делают невозможным включение в договор ненужных или завышенных по стоимости опций», — отметила специалист.
Кстати, агенты по недвижимости прекратят работать в Беларуси по новому закону тоже с 16 мая — вот что это значит для потребителей.
Кроме того, Совмин изменил условия перепланировки в жилых домах Беларуси.
