Во Франции умер внук Константина Коровина художник Алексей Ги

Алексей Ги родился 22 марта в 1928 году в семье художников. Его дед, Константин Коровин — автор «Портрета хористки» и ключевая фигура русского импрессионизма. В 1923 году мастер вместе с семьей переехал во Францию, где провел последние 16 лет жизни. Он же первым из русских живописцев создал картину полностью за один сеанс на пленэре. Среди самых известных работ Коровина — «Северная идиллия», «Муза», «Гурзуф» и портреты Фёдора Шаляпина. Отец Алексея Ги, Алексей Константинович Коровин, в эмиграции помогал отцу с оформлением спектаклей и участвовал в выставках русских художников в Париже.