Во Франции умер внук Константина Коровина художник Алексей Ги

Внук известного русского импрессиониста Константина Коровина, художник Алексей Ги, скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили «РИА Новости» в его окружении.
Как пояснила собеседница агентства, во Франции не принято называть болезни мастеров, поэтому причина смерти Алексея Ги останется в тайне. Известно лишь, что он долго болел и находился дома.
Директор музея Константина Коровина в Гурзуфе Виктория Жигунова рассказала, что художник ушел из жизни 4 апреля.
«Алексею Ги Коровину было 98 лет. Он покинул этот мир в окружении семьи, родных и близких ему людей», — сказано в сообщении.
Церемония прощания с художником пройдет 11 апреля в городе Кемпер в регионе Бретань на северо-западе Франции.
Алексей Ги родился 22 марта в 1928 году в семье художников. Его дед, Константин Коровин — автор «Портрета хористки» и ключевая фигура русского импрессионизма. В 1923 году мастер вместе с семьей переехал во Францию, где провел последние 16 лет жизни. Он же первым из русских живописцев создал картину полностью за один сеанс на пленэре. Среди самых известных работ Коровина — «Северная идиллия», «Муза», «Гурзуф» и портреты Фёдора Шаляпина. Отец Алексея Ги, Алексей Константинович Коровин, в эмиграции помогал отцу с оформлением спектаклей и участвовал в выставках русских художников в Париже.
Сам Алексей Ги прославился как пейзажист. Его полотна отмечены медалями на выставках в Париже, Марселе и Женеве. Единственная выставка в России прошла в Москве в 2020 году при поддержке посольства России во Франции.