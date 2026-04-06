Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции умер внук Константина Коровина художник Алексей Ги

Внук известного русского импрессиониста Константина Коровина, художник Алексей Ги, скончался после продолжительной болезни.

Источник: РБК

Внук известного русского импрессиониста Константина Коровина, художник Алексей Ги, скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили «РИА Новости» в его окружении.

Как пояснила собеседница агентства, во Франции не принято называть болезни мастеров, поэтому причина смерти Алексея Ги останется в тайне. Известно лишь, что он долго болел и находился дома.

Директор музея Константина Коровина в Гурзуфе Виктория Жигунова рассказала, что художник ушел из жизни 4 апреля.

«Алексею Ги Коровину было 98 лет. Он покинул этот мир в окружении семьи, родных и близких ему людей», — сказано в сообщении.

Церемония прощания с художником пройдет 11 апреля в городе Кемпер в регионе Бретань на северо-западе Франции.

Алексей Ги родился 22 марта в 1928 году в семье художников. Его дед, Константин Коровин — автор «Портрета хористки» и ключевая фигура русского импрессионизма. В 1923 году мастер вместе с семьей переехал во Францию, где провел последние 16 лет жизни. Он же первым из русских живописцев создал картину полностью за один сеанс на пленэре. Среди самых известных работ Коровина — «Северная идиллия», «Муза», «Гурзуф» и портреты Фёдора Шаляпина. Отец Алексея Ги, Алексей Константинович Коровин, в эмиграции помогал отцу с оформлением спектаклей и участвовал в выставках русских художников в Париже.

Сам Алексей Ги прославился как пейзажист. Его полотна отмечены медалями на выставках в Париже, Марселе и Женеве. Единственная выставка в России прошла в Москве в 2020 году при поддержке посольства России во Франции.

