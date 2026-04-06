Поклонская назвала уход из христианства осознанным выбором

«Старалась не участвовать в политических, пропагандистских моментах, для меня это было очень трудно в плане ситуации между Россией и Украиной. Это две мои родные страны, я люблю и ту, и другую. Я не буду участвовать в разжигании межнациональной розни, ненависти. Я русскоязычная украинка. И я не представляю, как один на другого… Просто разжигать ненависть? Если твоя работа публичная, ты должна принимать ту или иную сторону, а я не хочу», — резюмировала Поклонская.