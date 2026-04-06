Акция «День здоровья и долголетия» состоялась в Кемерове

Кемеровчане старшего возраста смогли пройти профосмотр во время акции «День здоровья и долголетия», сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кузбасса. Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Акция состоялась во Дворце культуры шахтеров. Обследования проводили сотрудники Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Кузбасского клинического кардиологического диспансера. Все желающие смогли измерить артериальное давление, определить насыщенность крови кислородом, проверить силу мышц с помощью динамометра, измерить окружность талии и узнать свой индекс массы тела.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.