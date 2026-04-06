На Дону отремонтируют 315 км дорог до 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Министерство транспорта Ростовской области заключило соглашение о ремонте 114 участков дорог регионального и межмуниципального значения. Общая протяжённость ремонтируемых участков составит 315 км, завершить работы планируется к октябрю 2026 года.
В рамках проекта будет отремонтировано около 90 км опорной сети автомагистралей, включая трассы: Ростов‑на‑Дону — Семикаракорск — Волгодонск; Ростов‑на‑Дону — Ставрополь; Котельниково — Зимовники — Сальск — Песчанокопское.
Кроме того, планируется обновить более 130 км трасс, ведущих к населённым пунктам, в том числе: Миллерово — Вёшенская; Усьман — Весёлый — Сальск; Элиста — Ремонтное — Зимовники.
Общий объём финансирования составит 5,5 млрд рублей.