Удобно и безопасно. В квартале «Левобережье» возвели литер 4

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» ввела в эксплуатацию жилой дом (литер 4) в квартале «Левобережье». Ключи от квартир получили более 500 семей.
Новый трехподъездный дом находится на первой линии Левобережья, прямо у реки Дон. Благодаря такому расположению жители получают панорамные виды на набережную. Заезд к литеру организован прямо с улицы Левобережной — удобный въезд и близость к транспортной развязке позволяют добраться до центра Ростова‑на‑Дону за несколько минут.
Свободное пространство.
В подъездах выполнены авторские холлы: отделка из керамогранита, большие витражные зеркала и высокие потолки создают ощущение свободного пространства.
Внутренний двор спроектирован в рамках концепции «двор без машин» — безопасное пространство для отдыха всех возрастов. Здесь обустроены зоны для детей, спортивная площадка с тренажёрами и места для спокойного отдыха. Детские площадки адаптированы под разный возраст и разработаны совместно с детским психологом.
Одна из ключевых особенностей дома — зоны с «умными» лавочками на солнечных батареях. Во время прогулки жители смогут не только передохнуть, но и зарядить телефоны.
С заботой о детях.
В шаговой доступности от нового дома уже действуют школа на 1100 учеников и детский сад на 200 мест. Маршрут до школы проходит по охраняемой территории квартала, что повышает уровень безопасности детей и значительно сокращает время пути. Вокруг литера 4 также расположена центральная площадь квартала, а на первых этажах зданий предусмотрены помещения под магазины, аптеки, пункты выдачи маркетплейсов и другие сервисы жителям.
По инициативе Юрия Иванова, генерального директора компании, вручение ключей прошло в формате торжественной церемонии.
Для новосёлов и гостей была организована праздничная программа с мастер‑классами, выступлениями диджея и аниматоров.
Новый квартал продолжает расти и развиваться, предлагая жителям продуманную инфраструктуру, близость к природе и при этом комфортную городскую среду.
