В правительстве обсудили план ремонта мемориального комплекса на Гвардейском проспекте в Калининграде

В проект включена и территория парка Победы.

Источник: Комсомольская правда

Власти Калининграда занимаются проектированием и готовятся к ремонту мемориального комплекса «1200 воинам-гвардейцам» на Гвардейском проспекте. Параллельно силами региональных властей проведут работы в парке Победы. Тему обсудили 6 апреля во время оперативного совещания в региональном правительстве.

— Знаю, что были технологии, связанные с тем, чтобы разобрать саму стелу или же оставить ее. Лучше конечно, если есть технология, оставить ее как есть и отреставрировать. Это будет хорошо, — сказал губернатор.

Как прокомментировала глава городской администрации Елена Дятлова, сейчас в городском бюджете есть деньги на разработку проектной документации.

— Есть технология без демонтажа — сделать санацию самой стелы и максимально сохранить то, что есть у нас сейчас. В следующем году планируем приступить к основным работам на мемориале. При этом в зону проектирования попадает не только стела, но и вся прилегающая территория. Это и плиточное замощение, в том числе.

Ранее на необходимость ремонта мемориала указывали надзорные органы.