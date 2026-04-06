Почему скрипят колени и нападает «весенняя лень»

В апреле—мае многие вдруг замечают: ноги перестали слушаться, колени ноют при подъёме по лестнице, а после обеда наваливается такая усталость, будто разгружал вагоны. Списать на погоду? Но солнце уже светит, а сил нет. Знакомая картина. На самом деле организм не «разленился» после зимы. Он кричит: мне катастрофически не хватает витамина D. И если не услышать этот крик, через несколько лет он может обернуться хрупкими костями и внезапным переломом.
Суставы скрипят не просто так. Что говорит врач.
В России после долгой зимы дефицит витамина D — не исключение, а правило. По данным Роспотребнадзора за 2025 год, в Центральном федеральном округе его не хватает 70% взрослых и 90% детей. В Сибири и на Урале — до 95%. Почему так? Всё просто: с октября по март солнце в наших широтах стоит низко, ультрафиолетовый индекс падает ниже трёх, и кожа почти перестаёт вырабатывать «солнечный витамин». Запасы, накопленные за лето, тают к февралю. А пик симптомов приходится как раз на апрель и май — когда организм уже опустошён, а настоящего тепла ещё не случилось.
Волгоградский врач-педиатр, аллерголог, иммунолог, диетолог и блогер Алена Парецкая поясняет: для борьбы с зимней и весенней сонливостью есть несколько способов. В их числе — активность на свежем воздухе: даже 15−20 минут могут значительно повысить уровень серотонина и улучшить ваше настроение. А также проверка уровня витамина D: его нехватка может усиливать чувство усталости. Если есть сомнения, лучше обратиться к врачу.
Терапевты рассказывают: весной к ним приходят пациенты, которые уверены, что у них «отложение солей» или «ревматизм». Типичная жалоба: «Доктор, колени ломит, особенно когда погода меняется». А после анализа выясняется — уровень витамина D ниже 15 нанограммов на миллилитр, при норме от 30. Назначаем курс — и через три недели человек забывает о болях.
Связь здесь прямая. Витамин D — это главный дирижёр, который заставляет кальций и фосфор встраиваться в костную ткань. Если дирижёр уходит из оркестра, кальций начинает вымываться. Кости становятся пористыми, мягкими. У взрослых это состояние называется остеомаляция — размягчение костей. Оно даёт именно ноющие, глубинные боли в бедрах, пояснице, коленях. Особенно при нагрузке: подняться на второй этаж, пройти несколько кварталов. А если дефицит длится годами, развивается остеопороз — кости становятся хрупкими, как старая глина. Перелом можно получить даже при неловком падении с высоты собственного роста.
Цифры говорят сами за себя: у женщин после 50 риск остеопороза при нехватке D выше на 50%, у мужчин старше 70 — на 30−40%. А среди тех, кто весной приходит к ревматологу с болями в суставах, в 40% случаев причина именно в дефиците витамина, а не в артрите или артрозе.
Не только кости: почему весной хочется спать и плакать.
Однако боли в суставах — лишь верхушка айсберга. Витамин D участвует в работе иммунитета и нервной системы. Он влияет на синтез серотонина — того самого «гормона радости». Когда его не хватает, серотонина становится меньше. Отсюда — весенняя хандра, раздражительность, желание забиться в угол и никого не видеть. Исследования показывают: у людей с уровнем 25 (OH)D ниже 20 нг/мл риск депрессивных расстройств выше на 50−60%.
Ещё один характерный признак — мышечная слабость и ночные судороги. Человек вдруг замечает, что ему трудно встать со стула без помощи рук. Ноги будто ватные. А по ночам икры сводит такая судорога, что хочется кричать. Это не возраст, не «отсидел ногу». Это нарушение минерализации мышц из-за нехватки D.
И, наконец, иммунитет. Витамин D активирует антимикробные пептиды, которые первыми встречают вирусы и бактерии. При его дефиците человек становится беззащитным перед ОРВИ. Не случайно весной многие жалуются: «Простуды не отпускают, только вылечу одну — через неделю новая». По статистике, в апреле—мае заболеваемость респираторными инфекциями среди людей с низким уровнем D выше на 20−30%.
История из жизни: «Я думала, что просто вымоталась».
34-летняя жительница города Волжского Ольга — мама двоих детей. Она признается: «В начале марта я чувствовала себя развалиной. Утром не могла встать, дети бесили с первой минуты, на работе всё валилось из рук. Подруга посоветовала сходить к терапевту, но я отмахивалась — думала, просто устала за зиму. Пока не начала спотыкаться на ровном месте. Врач назначила анализ на витамин D. Результат — 11 нг/мл. Одиннадцать! Пропила курс витамина, через месяц мир снова стал цветным, и колени перестали ныть».
Таких историй — тысячи. Организм долго терпит, маскируя дефицит под «весенний авитаминоз», «погоду» или «лень». Но рано или поздно терпение заканчивается.
Кто в группе риска? Почти все, но особенно…
Если перечислять категории, уязвимые для весеннего дефицита D, то список получится длинным. В первую очередь — дети и подростки. Они проводят 80% времени в помещениях: школа, кружки, гаджеты. А их растущий организм требует витамина в два раза больше, чем взрослый. Не случайно у 90% школьников в центральной России уровень D ниже нормы.
Вторые — офисные работники. Человек приходит на работу затемно, уходит затемно, а в обеденный перерыв сидит в столовой. Солнца он не видит месяцами. Третьи — пожилые люди. После 70 лет кожа синтезирует витамин D на 75% хуже, чем в молодости. Кишечник хуже всасывает. Почки не могут превратить D в активную форму. В итоге — до 95% стариков в России живут с дефицитом, даже если едят рыбу и гуляют.
Женщины в период менопаузы — отдельная история. Потеря эстрогена ускоряет вымывание кальция из костей. Если сверху добавляется нехватка D, остеопороз развивается молниеносно. И, наконец, люди с лишним весом. Витамин D — жирорастворимый, он «застревает» в жировой ткани и не попадает в кровь. У пациентов с индексом массы тела больше 30 дефицит встречается в два раза чаще.
Что говорят сухие цифры: норма, дефицит и опасный избыток.
Чтобы понять, есть ли у вас проблема, нужно сдать анализ крови на 25 (OH)D — это общий витамин D. Стоит он недорого, делается в любой лаборатории. Норма — от 30 до 100 нанограммов на миллилитр. Если результат опускается ниже 20 — это дефицит. Организм уже страдает, даже если вы ничего не чувствуете. Уровень от 20 до 30 — недостаточность. Кости ещё не размягчились, но иммунитет уже снижен.
А что бывает, если уровень падает ниже 10? Это тяжёлый дефицит. У взрослых — боли в костях, мышечная слабость, частые переломы. У детей — рахит, искривление ног, задержка роста. К счастью, тяжёлые случаи встречаются редко. Но умеренный дефицит — у большинства.
Важно и другое: перебарщивать с витамином D тоже опасно. Это жирорастворимый витамин, он накапливается в организме. Если принимать по 10 000 МЕ в день месяцами, можно заработать гиперкальциемию — избыток кальция в крови, который бьёт по почкам и сердцу. Поэтому без анализа назначать себе дозу — всё равно что стрелять в темноте.
Как помочь себе без таблеток: солнце, рыба и яйца.
Природа предусмотрела простые способы поднять уровень D. Самый естественный — солнце. С апреля по сентябрь, когда солнце стоит высоко (в средней полосе — с 11 до 15 часов), достаточно 15−20 минут в день подставить солнцу лицо и руки. Без SPF-крема, который блокирует 95% синтеза. Загорать до красноты не нужно — это вредно. А вот короткая прогулка в обеденный перерыв творит чудеса.
Витамин D можно получать и из еды. Жирная рыба — его лучший друг. В 100 граммах дикого лосося — 600−1000 МЕ, в скумбрии — до 1500, в печени трески — все 4000. Но печень трески очень жирная, больше 20−30 граммов в день не стоит. Консервированные сардины — отличный вариант: они дёшевы, хранятся долго, а кости в них дают ещё и кальций. Яичные желтки — по 200−400 МЕ на два яйца. Грибы шиитаке, если их подержать на солнце, тоже синтезируют D.
Для пожилых людей, которые плохо жуют или имеют слабый аппетит, подходят обогащённые продукты — молоко, йогурты, злаки. В некоторых регионах такие продукты маркируют специальным знаком. Но в России их пока мало, поэтому надёжнее — добавки, но только после консультации.
Особый разговор — о бабушках и дедушках.
Пожилые люди — самая уязвимая группа. У них дефицит D напрямую ведёт к падениям и переломам. Исследования показывают: при уровне 25 (OH)D ниже 20 нг/мл риск перелома шейки бедра возрастает в 2,1 раза. А перелом шейки бедра в пожилом возрасте — это не просто боль и гипс. Это часто потеря самостоятельности, долгое обездвиживание, пневмония и, к сожалению, высокая смертность.
Что могут сделать дети и внуки? Уговорить бабушку сдать анализ. Многие старики боятся уколов, боятся врачей, отмахиваются: «Мне уже поздно». Но поздно не бывает. Даже в 80 лет коррекция дефицита D и кальция снижает риск падений на 30%, а переломов — на 20−30%. Добавьте к этому ежедневную ходьбу хотя бы 20−30 минут — это укрепляет мышцы и улучшает координацию. И простые продукты: запечённая скумбрия, омлет, творог.
Вот история из практики (врач разрешил рассказать, не называя имени). Пациентка 78 лет, бывшая учительница, стала часто падать дома. Дочь привела её на приём. Анализ — витамин D 14 нг/мл, кальций на нижней границе. Назначили витамин D3 по 3000 МЕ в день и 1000 мг кальция. Через три месяца женщина перестала хвататься за стены, исчезли ночные судороги, а главное — она снова начала выходить во двор гулять с собакой. Повторный анализ показал уровень 38 нг/мл.
Почему нельзя ждать до лета.
Многие рассуждают так: «Вот придёт настоящее лето, начну загорать — и всё само пройдёт». Но это ошибка. Во-первых, чтобы восполнить дефицит, накопленный за полгода, нужно провести под прямыми лучами не меньше 100−150 часов за лето. Это по часу-полтора каждый день. Кто из работающих может себе это позволить? Во-вторых, даже если вы будете загорать, синтез D зависит от широты, времени дня и цвета кожи. В средней полосе России с мая по август за 20 минут можно получить 1000−2000 МЕ. Но для поднятия уровня с 15 до 40 нг/мл этого мало. Нужны месяцы.
Алена Парецкая разоблачает пять мифов о витамине D.
Первый — если мы живем в жарком регионе, нам не нужно его принимать. Даже в жарких странах дефицит этого витамина встречается часто!
Второй — высокие дозы витамина D безопасны.
«Это очень опасное заблуждение! Они могут привести к повышенному уровню кальция в крови и моче. Это чревато серьезными последствиями, в том числе, ухудшение состояния костной ткани. Без анализов на 25 (ОН)D и кальций в крови и моче не рекомендуется принимать более 10 000 МЕ в день дольше полугода. Оптимальная профилактическая доза — до 4000 МЕ витамина D3 в день. Консультация с врачом необходима», — рекомендует медик.
Третий миф — уровень 25 (ОН)D должен быть выше 80 или 100 нг/мл. Цель — достичь оптимального уровня, а не гнаться за максимально высокими показателями.
Четвертый — витамин D нужно принимать с витамином К2, это не обязательно. К тому же К2 влияет на свертываемость крови, поэтому его прием обязательно следует обсудить с врачом.
Пятый — при наличии камней в почках витамин D противопоказан. Не всегда. Но если у вас камни в почках, перед приемом витамина D обязательно сдайте анализ на кальций в крови и суточной моче.
Три простых правила для всей семьи.
Правило первое — солнце. С апреля по сентябрь старайтесь каждый день выходить на 15−20 минут в обеденное время. Лицо и руки открыты. Без фанатизма, без ожогов.
Правило второе — рыба. Два-три раза в неделю жирная рыба: лосось, скумбрия, сардины, сельдь. Хотя бы по 100 граммов. Это не дороже курицы, если брать консервы или заморозку.
Правило третье — не заниматься самолечением. Витамин D — не безобидная аскорбинка. Перед тем как купить банку с дозировкой «10 000 МЕ — для иммунитета», сдайте анализ. Возможно, вам хватит 2000. А может быть, нужно 5000. Только анализ даст ответ.
Весна 2026 года уже вступила в свои права. Деревья зацветают, дни становятся длиннее. И очень хочется, чтобы это время ассоциировалось не с ноющей поясницей и вечной усталостью, а с лёгкостью и радостью. Витамин D не решит всех проблем, но без него — как без ключа. Дверь в хорошее самочувствие просто не откроется.