Почему скрипят колени и нападает «весенняя лень»

Многие рассуждают так: «Вот придёт настоящее лето, начну загорать — и всё само пройдёт». Но это ошибка. Во-первых, чтобы восполнить дефицит, накопленный за полгода, нужно провести под прямыми лучами не меньше 100−150 часов за лето. Это по часу-полтора каждый день. Кто из работающих может себе это позволить? Во-вторых, даже если вы будете загорать, синтез D зависит от широты, времени дня и цвета кожи. В средней полосе России с мая по август за 20 минут можно получить 1000−2000 МЕ. Но для поднятия уровня с 15 до 40 нг/мл этого мало. Нужны месяцы.