Меры пожарной безопасности усиливают в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи по обеспечению пожарной безопасности на оперативном совещании, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Это связано с ранним наступлением теплой и сухой погоды, которая сопровождается сильным ветром. Такие условия, наряду с маловодьем и быстрым высыханием почвы, значительно увеличивают риски возникновения пожаров.
С начала 2026 года в регионе уже зарегистрировали более 700 пожаров и возгораний. Их количество колеблется от 3 до 30 в сутки. Андрей Бочаров отметил, что, хотя общее число возгораний и снизилось по сравнению с прошлым годом, ситуация остается напряженной. С 20 марта в регионе действует пожароопасный сезон, и силы противопожарной службы переведены в усиленный режим работы.
По прогнозам синоптиков, весенне-летний период в Волгоградской области будет теплее обычного. В связи с этим глава региона поручил органам власти всех уровней, местному самоуправлению, федеральным ведомствам и специализированным предприятиям выполнить ряд дополнительных задач.