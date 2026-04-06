Готовим как космонавты: три рецепта с МКС, которые можно повторить дома

Космическая еда давно перестала ассоциироваться с тюбиками и безвкусными пюре. Сегодня на орбите космонавты едят борщ, мясо и даже селедку под шубой, хотя процесс приготовления по-прежнему требует инженерной смекалки.
Что едят космонавты?
Тюбики с едой для космонавтов уже стали неактуальными. В них на МКС сейчас доставляют только соусы и джемы.
Главная особенность современной космической кухни — это сублимация. Продукты обезвоживают, чтобы объём уменьшился почти на 90%. Так их гораздо проще и удобнее доставлять на орбиту. При этом еда не теряет своих полезных и вкусовых свойств и может храниться несколько лет подряд.
Когда космонавт захочет поесть, он просто добавляет в пакетик горячую воду — и получается полноценный завтрак, обед или ужин. Таким способом готовят супы, творог, разные гарниры и даже некоторые мясные блюда.
Ещё один способ хранить и доставлять еду на орбиту — алюминиевые банки. В них чаще всего упаковывают вторые блюда. Всего же меню на МКС насчитывает больше 250 наименований, так что рацион на станции вполне сопоставим с земным.
Есть у космонавтов и специальный хлеб, размер буханок которого всего 2×2,5 см. Такой формат придумали, чтобы не было хлебных крошек. В невесомости они опасны: могут попасть в дыхательные пути.
Еда на орбите каждый день разная, блюда почти не повторяются. Суточная норма питания на одного космонавта — около 1,6 кг или примерно 3000 калорий. Меню обычно составляют на 16 дней. Российский космонавт Олег Артемьев на своём сайте привел пример рациона:
свинина с яйцом из банки; сублимированная каша «пять злаков» с черносливом; кофе с сахаром; икра любительская; сублимированный борщ с мясом; мясо цыплят с рисом из банки; бородинский хлеб; десерт из персиков; чай с сахаром; говядина под майонезом; сублимированное овощное ассорти; сублимированный творог с пюре из черной смородины.
Космонавты на орбите едят совсем не так, как мы за обеденным столом на Земле. Их специально учат правильно открывать упаковки — любая крошка или капелька в невесомости может стать проблемой.
Тарелок на станции нет, вместо них используют пакеты-непроливайки. Российские инженеры даже придумали специальный стол для космических обедов. В нём есть ячейки, куда ставят банки для подогрева, и отделения, где закрепляют пакеты с едой.
Как приготовить космические блюда дома?
Космонавты — народ находчивый: они давно приспособили любимые рецепты к невесомости. Мы нашли несколько блюд, которые покорители космоса готовили на орбите.
Пицца на тортилье.
«Роскосмос» рассказывал в соцсети, как однажды космонавты устроили себе вечер итальянской кухни и принялись готовить пиццу. Конечно же, орбитальная версия этого блюда отличается от привычной. Муку на станцию не возят, да и раскатать тесто в невесомости очень трудно, поэтому за основу космонавты взяли тортилью.
«Прежде чем собрать пиццу, нужно закрепить ингредиенты на столе, чтобы они не витали в пространстве. Затем — запечь ее в специальной печи, которая расположена на борту корабля», — рассказали в «Роскосмосе».
Такую «космическую» пиццу несложно приготовить и на Земле. Для этого потребуются тортилья, томатный соус, сырокопчёная колбаса и сыр.
По желанию можно добавить и другие ингредиенты. Но если хочется попробовать блюдо, максимально похожее на настоящее космическое, от свежих овощей лучше отказаться — на МКС они большая редкость.
Творог с облепиховым пюре.
Творог занимает важное место в рационе космонавтов, поэтому на МКС его часто подают с разными добавками. Один из таких вариантов — творог с облепиховым пюре. Его можно приготовить самим из свежих или замороженных ягод с сахаром, а можно купить уже готовым.
Если хочется попробовать блюдо, которое больше всего напоминает настоящее космическое, стоит поискать сублимированный творог. Такие продукты продают на маркетплейсах для туристов и любителей походов.
Суши.
Космонавты питаются не только готовой едой из пакетов — порой они устраивают на борту настоящие кулинарные эксперименты. Например, НАСА как-то делилось снимками суши с орбиты. В состав вошли всего четыре ингредиента: листы нори, рис, консервированный тунец и ветчина. Такое же блюдо можно сделать дома своими руками.
Кстати, это не первая попытка приготовить японское блюдо на орбите. Японский астронавт Норишиге Канаи однажды провёл для россиян Антона Шкаплерова и Олега Артемьева настоящий мастер-класс по созданию суши в невесомости. Скрутить привычные роллы на станции очень трудно, поэтому космонавты поступили проще: выложили рис на кусочек нори, сверху добавили то, что нашлось из начинки, — рыбу и икру.
Селедка под шубой.
Космонавты на МКС не раз готовили и традиционные русские блюда. Среди них, например, адаптированная к невесомости селёдка под шубой. Для нее использовали консервированную селедку, лук, сублимированную свеклу, консервированный картофель и майонез.
Сложности начались уже на этапе подготовки, ведь на станции нет тарелок. Тогда космонавты соорудили форму для салата из того, что было под рукой: на пластиковой подставке закрепили скотчем цилиндр из прозрачной плёнки. Нашёлся на борту и свежий лук, но нарезать его пришлось прямо в пакете, чтобы мелкие кусочки не разлетелись. Украшением салата стали консервированные оливки — их космонавты выложили на самый верхний слой селёдки под шубой.