В мессенджере Max появился новый сервис для обращений жителей Прикамья



Источник: Комсомольская правда

В национальном мессенджере Max начал работать чат-бот «Управляем вместе». Новый сервис позволяет жителям Пермского края сообщать о проблемах, участвовать в голосованиях и отслеживать ответы на свои обращения.

Пользователи могут отправить сообщение прямо через бот, прикрепив фотографию. Система сама предложит подходящую категорию, однако при необходимости тему можно выбрать вручную. Все обращения сохраняются в личном кабинете, где их удобно сортировать по годам и направлениям, а также просматривать ответы от служб.

Чат-бот доступен на любых устройствах — как в мобильном приложении, так и на компьютере или через браузер. Чтобы начать работу, нужно найти сервис по названию «Управляем вместе Пермский край» и пройти авторизацию.

Информация о каждом обращении, включая его номер и статус рассмотрения, будет приходить пользователю в личный кабинет и дублироваться в самом чате.

Сейчас через сервис принимаются обращения по «летним» темам. Жители могут сообщить о ямах на дорогах и тротуарах, лужах и грязи, проблемах с ливневками, поврежденных бордюрах и ограждениях, а также о парковке автомобилей на газонах и других нарушениях.