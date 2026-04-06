Что случилось с кометой, которая могла обрести яркость полной Луны?

О комете C/2026 A1 (MAPS), которая могла стать видимой невооруженным глазом на дневном небе, vrn.aif.ru рассказал руководитель проекта «Астро_Врн» Дмитрий Лавров.

По словам эксперта, все прогнозы прогнозы и ожидания более не актуальны.

«4 апреля при прохождении перигелия ядро кометы было разрушено приливными силами Солнца. Комета не выдержала перегрузки и ядро раскололось на мелкие фрагменты, которые на текущий момент уже превратились в пылевые облака, рассеиваемые солнечным ветром», — пояснил Дмитрий Лавров.

Напомним, о судьбе C/2026 A1 (MAPS) ученые начали говорить в начале марта. По оптимистичным прогнозам, она могла обрести яркость сравнимую с яркостью полной Луны. Подробности — в нашем материале.