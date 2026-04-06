Воронежская спортсменка выиграла первенство России по универсальному бою

В Самаре финишировало первенство России по универсальному бою. В турнире участвовали свыше 500 атлетов из 36 регионов страны. Воронежские спортсмены четыре раза поднимались на пьедестал.
Анна Воробьева выиграла два золота — в лайте и классике. На счету Екатерины Курдюковой серебро в классике и бронза в лайте. Тренируют спортсменок Владимир Корешков Владимир и Владислав Гаврилов.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежцы Рудольф Яврумян, Алексей Будимиров и Александр Тельминов стали чемпионами России по универсальному бою.