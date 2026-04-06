Во Владимирской области обновят участки трассы Гороховец — Тумботино

Два участка автодороги Гороховец — ст. Гороховец — Тумботино отремонтируют во Владимирской области. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации главы региона.
Трасса является подъездом к Гороховцу и частично проходит в границах данного города. По ней можно добраться до различных социально значимых объектов и достопримечательностей.
Реконструкция затронет участки автодороги общей протяженностью 3,2 км. Подрядчик заменит покрытие проезжей части и укрепит обочины. Отметим, что в прошлом году был обновлен участок этой трассы протяженностью 2,7 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.