Калининградские яхтсмены завоевали медали соревнований на Черном море и Каспии

На соревнованиях в акватории Черного моря и Каспии, которые стали стартом большого парусного сезона, успешно выступили калининградские яхтсмены.
Как рассказали в пресс-службе областного минспорта, Калининградская область в Сочи была представлена командами школы из Пионерского. В классе 420 выступали Федор Цветков и Марк Бартош, которые заняли пятое место.
В классе 470 — Алексей Блинов в паре с представительницей Тольятти Марией Сидоровой стали вторыми.
В зачете до 19 лет по итогам шести гонок первое место завоевал Артем Бушуев.
Кроме того, золото и бронзу наши яхтсмены завоевали в акватории Чиркейского водохранилища, где разыграли Кубок студенческой парусной лиги «Паруса Дагестана». Первыми по итогам пяти гонок стали ребята из команды «Трекант Кантиана» (БФУ им. И. Канта). Экипаж — Артем Крупачев, Максим Меньшиков и Ульяна Устюжанина.
Сборная команда «РГУ 1», сформированная из калининградских и московских яхтсменов, взяла бронзовые медали.