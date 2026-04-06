Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за паводка

Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за весеннего половодья. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации города.
Главам районов поручили организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц при необходимости, привести в полную готовность силы аварийных служб, установить постоянный контроль за социально значимыми объектами, а также оперативно устранять возможные аварийные ситуации на коммунальных сетях и объектах энергосистемы.
Департаменту транспорта также поставили задачу своевременно откачивать воду с дорог, следить за состоянием водоотводных систем и контролировать работу водопропускных сооружений.
Департаменту финансов поручили выделить почти 600 тысяч рублей на откачку воды с территории частных домов из резервного фонда города на 2026 год.
По словам мэра Юрия Шалабаева, в городе сформировали девять противопаводковых отрядов — это более 4 тысяч человек и свыше 600 единиц техники. Также подготовлены пункты временного размещения жителей общей вместимостью до 40 тысяч человек.
«Вся имеющаяся техника ежедневно откачивает воду на территории города. Ещё 20 бригад занимаются очисткой дождеприёмных колодцев. Работаем на минимизацию последствий таяния: ворошим снег, чтобы он быстрее таял, задействуем вакуумные машины, помпы — всё, что помогает быстрее справляться с водой и не допускать серьезных подтоплений», — подчеркнул мэр.
