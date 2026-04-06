В Красноярском крае создадут не менее 1100 площадок для сбора мусора

Субсидии на создание не менее 1100 площадок для твердых коммунальных отходов предоставят муниципалитетам Красноярского края, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Всего на получение таких субсидий муниципалитеты региона подали свыше 1,5 тысячи заявок. На обустройство площадок из краевого бюджета направят 330 млн рублей. Конкурсной комиссии предстоит оценить поданные заявки и сформировать итоговый рейтинг муниципальных образований.
«Создание современных площадок накопления отходов — один из базовых элементов экологической инфраструктуры. Мы видим высокий интерес со стороны муниципалитетов: заявок подано больше, чем планируемых к обустройству площадок. Результаты отбора планируем подвести уже в апреле», — прокомментировал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.