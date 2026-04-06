Главу СК интересует, почему в воронежском селе не занимаются отловом бродячих собак

Местные жители жалуются на систематические нападения уличных животных.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с плохим отловом бродячих псов в воронежском селе Хреновое дошла до главы Следственного комитета России.

Местные жители жалуются в соцсетях, что уже длительное время рядом с жилыми домами обитает большое количество беспризорных животных, которые проявляют агрессию в отношении местных жителей. И мер к отлову не принимается.

В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело по факту ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак.

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах разбирательства.