Главу СК интересует, почему в воронежском селе не занимаются отловом бродячих собак

Ситуация с плохим отловом бродячих псов в воронежском селе Хреновое дошла до главы Следственного комитета России.
Местные жители жалуются в соцсетях, что уже длительное время рядом с жилыми домами обитает большое количество беспризорных животных, которые проявляют агрессию в отношении местных жителей. И мер к отлову не принимается.
В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело по факту ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак.
Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах разбирательства.