В ОМС включили онковакцины для лечения рака

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн высказал мнение, что пациенты должны получать вакцину против рака бесплатно, а государство — взять на себя все расходы. «Мы думаем, что это не будет лекарством для избранных. Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. руб. должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — сказал онколог.